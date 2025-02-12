https://ria.ru/20250212/ukraina-1998903458.html
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным - РИА Новости, 12.02.2025
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным
Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:46:00+03:00
2025-02-12T16:46:00+03:00
2025-02-12T18:33:00+03:00
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecb4e0df1b693d874356dddb02c775ac.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине."Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", — сказал он.Министр обороны подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998904664.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4272b29989811806609bf39231abfcb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным
Шеф Пентагона назвал возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным