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Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным - РИА Новости, 12.02.2025
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16:46 12.02.2025 (обновлено: 18:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998903458.html
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным - РИА Новости, 12.02.2025
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным
Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:46:00+03:00
2025-02-12T18:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине."Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", — сказал он.Министр обороны подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным

Шеф Пентагона назвал возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине.
"Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", — сказал он.
Министр обороны подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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