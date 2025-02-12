https://ria.ru/20250212/ukraina-1998903458.html

Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным

Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным - РИА Новости, 12.02.2025

Шеф Пентагона назвал возвращение территорий Украиной нереалистичным

Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:46:00+03:00

2025-02-12T16:46:00+03:00

2025-02-12T18:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине."Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", — сказал он.Министр обороны подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.

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