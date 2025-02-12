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Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи - РИА Новости, 12.02.2025
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16:25 12.02.2025 (обновлено: 16:35 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998898238.html
Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи
Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи - РИА Новости, 12.02.2025
Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи
Британское правительство предоставит дополнительную военную помощь Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов), сообщает агентство РИА Новости, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Британское правительство предоставит дополнительную военную помощь Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов), сообщает агентство Рейтер."В среду Британия, созвавшая встречу стран-союзников в Брюсселе, заявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны", - передает агентство.
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в мире, украина, брюссель
В мире, Украина, Брюссель
Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи

Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов на танки, БПЛА и ПВО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Британское правительство предоставит дополнительную военную помощь Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов), сообщает агентство Рейтер.
"В среду Британия, созвавшая встречу стран-союзников в Брюсселе, заявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны", - передает агентство.
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