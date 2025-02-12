https://ria.ru/20250212/ukraina-1998898238.html

Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи

Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи - РИА Новости, 12.02.2025

Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи

Британское правительство предоставит дополнительную военную помощь Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов), сообщает агентство РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Британское правительство предоставит дополнительную военную помощь Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов), сообщает агентство Рейтер."В среду Британия, созвавшая встречу стран-союзников в Брюсселе, заявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны", - передает агентство.

https://ria.ru/20250208/finljandija-1998109833.html

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