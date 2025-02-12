https://ria.ru/20250212/ukraina-1998886450.html

Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине

Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине

В победу РФ в конфликте на Украине верят в два раза больше жителей Европы, чем в победу Киева, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:39:00+03:00

2025-02-12T15:39:00+03:00

2025-02-12T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

сергей лавров

нато

европейский совет по международным отношениям

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В победу РФ в конфликте на Украине верят в два раза больше жителей Европы, чем в победу Киева, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR). Согласно цифрам ECFR, в среднем 20% жителей европейских стран считают наиболее вероятным исходом конфликта победу РФ, тогда как в перспективы Киева верят лишь 9%. При этом 48% европейцев считают, что итогом конфликта станет подписание некой компромиссной сделки. Четверть или более жителей Италии, Швейцарии, Германии, Испании, Болгарии и Венгрии считают победу РФ наиболее вероятным итогом конфликта на Украине. Опрос проводился в 14 странах в ноябре 2024 года среди 18 507 респондентов, погрешность не указана, также учитывались данные, полученные на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами".

https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато, европейский совет по международным отношениям