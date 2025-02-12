Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 12.02.2025 (обновлено: 15:40 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998886450.html
Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине
Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине
В победу РФ в конфликте на Украине верят в два раза больше жителей Европы, чем в победу Киева, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:39:00+03:00
2025-02-12T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
сергей лавров
нато
европейский совет по международным отношениям
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_494:345:3083:1801_1920x0_80_0_0_792e10a1a459863f5ef6b2c20895104e.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В победу РФ в конфликте на Украине верят в два раза больше жителей Европы, чем в победу Киева, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR). Согласно цифрам ECFR, в среднем 20% жителей европейских стран считают наиболее вероятным исходом конфликта победу РФ, тогда как в перспективы Киева верят лишь 9%. При этом 48% европейцев считают, что итогом конфликта станет подписание некой компромиссной сделки. Четверть или более жителей Италии, Швейцарии, Германии, Испании, Болгарии и Венгрии считают победу РФ наиболее вероятным итогом конфликта на Украине. Опрос проводился в 14 странах в ноябре 2024 года среди 18 507 респондентов, погрешность не указана, также учитывались данные, полученные на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами".
https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_542:144:3042:2019_1920x0_80_0_0_8502a2c6727a71ebb2adf88c72581369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато, европейский совет по международным отношениям
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Европейский совет по международным отношениям
Опрос показал, сколько европейцев верят в победу России на Украине

В победу России верят в 2 раза больше жителей Европы, чем в победу Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В победу РФ в конфликте на Украине верят в два раза больше жителей Европы, чем в победу Киева, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).
Согласно цифрам ECFR, в среднем 20% жителей европейских стран считают наиболее вероятным исходом конфликта победу РФ, тогда как в перспективы Киева верят лишь 9%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году
26 декабря 2024, 22:53
При этом 48% европейцев считают, что итогом конфликта станет подписание некой компромиссной сделки.
Четверть или более жителей Италии, Швейцарии, Германии, Испании, Болгарии и Венгрии считают победу РФ наиболее вероятным итогом конфликта на Украине.
Опрос проводился в 14 странах в ноябре 2024 года среди 18 507 респондентов, погрешность не указана, также учитывались данные, полученные на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку
9 февраля, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира
8 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОЕвропейский совет по международным отношениям
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала