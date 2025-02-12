В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака.
"Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации.
"Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что использовались ракеты и беспилотники. В некоторых районах Киева после удара пропало электричество, пишет "Страна.ua".
Минувшей ночью в Киеве, Киевской области и нескольких других регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Как писали местные СМИ, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Лубнах, Обухове и Житомире.
Минувшей ночью в Киеве, Киевской области и нескольких других регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Как писали местные СМИ, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Лубнах, Обухове и Житомире.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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