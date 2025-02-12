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В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html
В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву
В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву - РИА Новости, 12.02.2025
В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву
Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака."Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что использовались ракеты и беспилотники. В некоторых районах Киева после удара пропало электричество, пишет "Страна.ua". Минувшей ночью в Киеве, Киевской области и нескольких других регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Как писали местные СМИ, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Лубнах, Обухове и Житомире.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html
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в мире, украина, киев, андрей ермак, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака.

"Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что использовались ракеты и беспилотники. В некоторых районах Киева после удара пропало электричество, пишет "Страна.ua".

Минувшей ночью в Киеве, Киевской области и нескольких других регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Как писали местные СМИ, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Лубнах, Обухове и Житомире.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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