https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html

В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву

В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву - РИА Новости, 12.02.2025

В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву

Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации. РИА Новости, 12.02.2025

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака."Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что использовались ракеты и беспилотники. В некоторых районах Киева после удара пропало электричество, пишет "Страна.ua". Минувшей ночью в Киеве, Киевской области и нескольких других регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Как писали местные СМИ, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Лубнах, Обухове и Житомире.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

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