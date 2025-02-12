https://ria.ru/20250212/ukraina-1998795091.html
На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры
На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.02.2025
На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:54:00+03:00
2025-02-12T10:54:00+03:00
2025-02-12T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. "Ударили по одному из объектов критической инфраструктуры в Прилукском районе... Возник пожар", - написал Чаус. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры
В Черниговской области загорелся объект критической инфраструктуры