https://ria.ru/20250212/ukraina-1998795091.html

На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры

На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.02.2025

На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры

Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:54:00+03:00

2025-02-12T10:54:00+03:00

2025-02-12T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. "Ударили по одному из объектов критической инфраструктуры в Прилукском районе... Возник пожар", - написал Чаус. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины