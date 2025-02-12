https://ria.ru/20250212/ukraina-1998779382.html

Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт

Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт - РИА Новости, 12.02.2025

Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт

Пленный украинский военнослужащий Сергей Вальчук рассказал на видео, опубликованном Минобороны, как ловил уклонистов от службы, а потом сам попал на фронт в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:39:00+03:00

2025-02-12T09:39:00+03:00

2025-02-12T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Вальчук рассказал на видео, опубликованном Минобороны, как ловил уклонистов от службы, а потом сам попал на фронт в Курской области, не сумев набрать десять тысяч долларов для взятки. "Я начальник группы конвоирования, занимался отловом ухилянтов (уклонистов. — Прим. ред.) от службы. <…> Большинство людей снимают с позиций у нас, и всех отправляют на Курский напрямок (Курское направление. — Прим. ред.). <…> Можно было и отказаться, но цена вопроса была очень высокой. Полковник Заяц загнул очень большую цену — это было десять тысяч долларов", — сказал он.Вальчук добавил, что у него и его коллег таких денег не было, поэтому всех их отправили воевать в Курскую область.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Процесс силовой мобилизации на Украине стали называть бусификацией — когда сотрудники ТЦК хватают мужчин призывного возраста на улицах, избивают их и силой увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.В мае прошлого года законодательство ужесточили — все военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить свои данные либо в военкомате, либо в "Электронном кабинете призывника". Им полагается постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина