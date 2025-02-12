https://ria.ru/20250212/ukraina-1998779382.html
Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт
Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт - РИА Новости, 12.02.2025
Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт
Пленный украинский военнослужащий Сергей Вальчук рассказал на видео, опубликованном Минобороны, как ловил уклонистов от службы, а потом сам попал на фронт в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:39:00+03:00
2025-02-12T09:39:00+03:00
2025-02-12T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Вальчук рассказал на видео, опубликованном Минобороны, как ловил уклонистов от службы, а потом сам попал на фронт в Курской области, не сумев набрать десять тысяч долларов для взятки. "Я начальник группы конвоирования, занимался отловом ухилянтов (уклонистов. — Прим. ред.) от службы. <…> Большинство людей снимают с позиций у нас, и всех отправляют на Курский напрямок (Курское направление. — Прим. ред.). <…> Можно было и отказаться, но цена вопроса была очень высокой. Полковник Заяц загнул очень большую цену — это было десять тысяч долларов", — сказал он.Вальчук добавил, что у него и его коллег таких денег не было, поэтому всех их отправили воевать в Курскую область.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Процесс силовой мобилизации на Украине стали называть бусификацией — когда сотрудники ТЦК хватают мужчин призывного возраста на улицах, избивают их и силой увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.В мае прошлого года законодательство ужесточили — все военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить свои данные либо в военкомате, либо в "Электронном кабинете призывника". Им полагается постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный украинский военный рассказал, как ловил уклонистов и попал на фронт
Пленный Вальчук ловил уклонистов, но не набрал денег для взятки и попал на фронт
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Вальчук рассказал на видео, опубликованном Минобороны, как ловил уклонистов от службы, а потом сам попал на фронт в Курской области, не сумев набрать десять тысяч долларов для взятки.
«
"Я начальник группы конвоирования, занимался отловом ухилянтов (уклонистов. — Прим. ред.) от службы. <…> Большинство людей снимают с позиций у нас, и всех отправляют на Курский напрямок (Курское направление. — Прим. ред.). <…> Можно было и отказаться, но цена вопроса была очень высокой. Полковник Заяц загнул очень большую цену — это было десять тысяч долларов", — сказал он.
Вальчук добавил, что у него и его коллег таких денег не было, поэтому всех их отправили воевать в Курскую область
.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Процесс силовой мобилизации на Украине стали называть бусификацией — когда сотрудники ТЦК хватают мужчин призывного возраста на улицах, избивают их и силой увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.
В мае прошлого года законодательство ужесточили — все военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить свои данные либо в военкомате, либо в "Электронном кабинете призывника". Им полагается постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию.