https://ria.ru/20250212/ukraina-1998770821.html

В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО

В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО - РИА Новости, 12.02.2025

В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО

Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:56:00+03:00

2025-02-12T08:56:00+03:00

2025-02-12T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23:20 и 23:43 по киевскому времени было нанесено два удара по военным складам в селе Старая Богдановка. Один из ударов уничтожил украинскую систему ПВО вместе с расчетом", - сказал собеседник агентства. По его словам, по тем складам Лебедеву поступали сведения о грузе с беспилотниками, который пришел из Одессы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение склада ВСУ в пригороде Николаева Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. 2025-02-12T08:56 true PT0M30S

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Ольга Фомченкова

николаев (украина), одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, украина