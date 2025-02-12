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В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО
В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО - РИА Новости, 12.02.2025
В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО
Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:56:00+03:00
2025-02-12T08:56:00+03:00
2025-02-12T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23:20 и 23:43 по киевскому времени было нанесено два удара по военным складам в селе Старая Богдановка. Один из ударов уничтожил украинскую систему ПВО вместе с расчетом", - сказал собеседник агентства. По его словам, по тем складам Лебедеву поступали сведения о грузе с беспилотниками, который пришел из Одессы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение склада ВСУ в пригороде Николаева
Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
2025-02-12T08:56
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николаев (украина), одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
В пригороде Николаева уничтожили склад ВСУ и установку ПВО
Лебедев: под Николаевом уничтожили склад ВСУ с боекомплектом и установку ПВО