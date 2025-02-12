https://ria.ru/20250212/ukraina-1998760132.html

Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине

Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине

Причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:38:00+03:00

2025-02-12T06:38:00+03:00

2025-02-12T06:40:00+03:00

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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен."Без войны не было бы оправдания существованию НАТО... Я считаю, что Соединенные Штаты хотели ослабить Россию, а Украина оказалась идеальным инструментом для этого. Это не имело никакого отношения к защите Украины. Я думаю, что все это время речь шла о сохранении господства Соединенных Штатов над Европой и над миром", - сказал ван Мейерен, говоря о продолжающемся конфликте на Украине.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нато, россия, европа