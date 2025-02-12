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Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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06:38 12.02.2025 (обновлено: 06:40 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998760132.html
Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине
Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине
Причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:38:00+03:00
2025-02-12T06:40:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен."Без войны не было бы оправдания существованию НАТО... Я считаю, что Соединенные Штаты хотели ослабить Россию, а Украина оказалась идеальным инструментом для этого. Это не имело никакого отношения к защите Украины. Я думаю, что все это время речь шла о сохранении господства Соединенных Штатов над Европой и над миром", - сказал ван Мейерен, говоря о продолжающемся конфликте на Украине.
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в мире, украина, нато, россия, европа
В мире, Украина, НАТО, Россия, Европа
Нидерландский депутат обвинил США в провоцировании конфликта на Украине

Ван Мейерен: причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСпецоперация на Украине
Спецоперация на Украине - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Спецоперация на Украине. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Без войны не было бы оправдания существованию НАТО... Я считаю, что Соединенные Штаты хотели ослабить Россию, а Украина оказалась идеальным инструментом для этого. Это не имело никакого отношения к защите Украины. Я думаю, что все это время речь шла о сохранении господства Соединенных Штатов над Европой и над миром", - сказал ван Мейерен, говоря о продолжающемся конфликте на Украине.
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