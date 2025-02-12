https://ria.ru/20250212/ukraina-1998759287.html

ЛГБТ-движение* в ВСУ пополнилось иностранными наемниками

ЛГБТ-движение* в ВСУ пополнилось иностранными наемниками - РИА Новости, 12.02.2025

ЛГБТ-движение* в ВСУ пополнилось иностранными наемниками

ЛГБТ-движение* военных и ветеранов в вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками, которые поддерживают его и распространяют ЛГБТ*-пропаганду в РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:23:00+03:00

2025-02-12T06:23:00+03:00

2025-02-12T06:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЛГБТ-движение* военных и ветеранов в вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками, которые поддерживают его и распространяют ЛГБТ*-пропаганду в соцсетях, выяснило РИА Новости. У организации с эмблемой в виде единорога, выступающей за равные права ЛГБТ*-военнослужащих, есть аккаунт в Instagram**. В нем публикуются фотографии наемников, которые поддерживают движение. Среди них американцы - трансгендер Сара Эштон-Сирилло и гей Эдди Этью, бисексуал Филипп Морисс, швейцарский гей с позывным "Тхир" и лесбиянка из Финляндии Тина Сойни. Все они объявили о своей нетрадиционной ориентации на странице сообщества. Филипп Морисс на прикрепленном фото сидит на машине с символикой признанного в РФ террористическим и запрещенного "Правого сектора"***. А Сарра Эштон-Сирилло запечатлена на видео в момент ранения. Наемники выступают за полную легализацию ЛГБТ-движения* на Украине. Тина Сойни была командиром финской группы наемников в составе батальона "Госпитальеры", продвигала ЛГБТ*-повестку на странице подразделения в Instagram**. Организация проводит сборы в аккаунте для членов движения, например на покупку беспилотников. Представитель "единорогов" Олег Жабинец ездил с "рабочим визитом" в США, после чего был подвергнут травле даже со стороны украинцев. Участники сообщества также призывают выходить на гей-парады в европейских городах с флагами Украины. В поддержку "нетрадиционных украинцев" выступают зарубежные медиаперсоны, известные благодаря ориентации: берлинский художник Франк Питер Уайлд и румынский деятель искусства Ражван Лукан Бугнарио, а также студенты Университета Британской Колумбии. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявил, что навязанные Западом и киевским режимом ценности, в том числе ЛГБТ*, уничтожают украинскую национальную идентичность.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.*** Запрещенная в России террористическая организация.

https://rsport.ria.ru/20230328/vyalbe-1861072110.html

https://ria.ru/20221101/simvolika-1828306278.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, финляндия, виктор медведчук