https://ria.ru/20250212/ukraina-1998756754.html

В Раде пожаловались на возможные огромные потери без поставок оружия из США

В Раде пожаловались на возможные огромные потери без поставок оружия из США - РИА Новости, 12.02.2025

В Раде пожаловались на возможные огромные потери без поставок оружия из США

Депутат Верховной рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО пожаловался, что без поставок вооружений из США... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:27:00+03:00

2025-02-12T05:27:00+03:00

2025-02-12T05:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО пожаловался, что без поставок вооружений из США Киев столкнется с огромными потерями на поле боя. Заседание контактной группы по Украине пройдет 12-13 февраля в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глав минобороны стран блока. В контактную группу по Украине входит более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО. Ее главная задача – координация поставок оружия Киеву. Изначально эта группа была создана США вне рамок НАТО, а заседания проводились под американским председательством на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Однако с приходом новой администрации Дональда Трампа ситуация кардинально изменилась. Пентагон в минувший четверг подтвердил, что Великобритания впервые будет председательствовать на заседаниях контактной группы. "Без поставок оружия из США, я думаю, у нас будут огромные проблемы на поле боя", - приводит слова Черниева издание Politico. Ранее в интервью телеканалу NBC News президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Также ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Издание Wall Street Journal сообщало, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Газета отмечала, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994838587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, верховная рада украины, министерство обороны сша