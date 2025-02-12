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СМИ сообщили о "барометрическом ударе" по России - РИА Новости, 12.02.2025
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14:27 12.02.2025 (обновлено: 16:18 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/udar-1998857585.html
СМИ сообщили о "барометрическом ударе" по России
СМИ сообщили о "барометрическом ударе" по России - РИА Новости, 12.02.2025
СМИ сообщили о "барометрическом ударе" по России
В России возросло количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков атмосферного давления, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:27:00+03:00
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россия
гидрометцентр
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России возросло количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков атмосферного давления, сообщил Telegram-канал SHOT."Центральная Россия попала под "барометрический удар" — по данным SHOT, из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи", — говорится в тексте.Отмечается, что люди жалуются на сильнейшую головную боль, кровотечение из носа, вялость, нехватку сил и потерю сознания.Специалисты Гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном.
https://ria.ru/20250212/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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россия, гидрометцентр, здоровье - общество, общество
Россия, Гидрометцентр, Здоровье - Общество, Общество
СМИ сообщили о "барометрическом ударе" по России

SHOT: Центральная Россия попала под барометрический удар

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России возросло количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков атмосферного давления, сообщил Telegram-канал SHOT.
"Центральная Россия попала под "барометрический удар" — по данным SHOT, из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи", — говорится в тексте.
Отмечается, что люди жалуются на сильнейшую головную боль, кровотечение из носа, вялость, нехватку сил и потерю сознания.
Специалисты Гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном.
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