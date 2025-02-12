https://ria.ru/20250212/trier-1998961474.html

Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ

Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ

Датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, помещен в больницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:42:00+03:00

2025-02-12T20:42:00+03:00

2025-02-12T20:43:00+03:00

культура

ларс фон триер

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589788121_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_372810b99f84a7dda2a55566c415dddc.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, помещен в больницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление продюсера в его компании Zentropa Entertainments Луизы Вест. О своей болезни режиссер, которому сейчас 68 лет, впервые рассказал в 2022 году. "В настоящее время Ларс связан с больницей, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние", - приводит агентство текст заявления Вест. Как отметила продюсер, режиссер находится в больнице временно, в сложившихся обстоятельствах он чувствует себя хорошо, Ларс фон Триер - датский режиссер, сценарист и актер, обладатель "Золотой пальмовой ветви", "Гран-при" Каннского кинофестиваля и других наград. Его работы наиболее известны жанровыми и техническими инновациями, провокационностью, исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов.

https://ria.ru/20250208/linch-1998106363.html

https://ria.ru/20250121/blie-1994819762.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ларс фон триер, сша, в мире