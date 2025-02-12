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Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:42 12.02.2025 (обновлено: 20:43 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/trier-1998961474.html
Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ
Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ
Датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, помещен в больницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, помещен в больницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление продюсера в его компании Zentropa Entertainments Луизы Вест. О своей болезни режиссер, которому сейчас 68 лет, впервые рассказал в 2022 году. "В настоящее время Ларс связан с больницей, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние", - приводит агентство текст заявления Вест. Как отметила продюсер, режиссер находится в больнице временно, в сложившихся обстоятельствах он чувствует себя хорошо, Ларс фон Триер - датский режиссер, сценарист и актер, обладатель "Золотой пальмовой ветви", "Гран-при" Каннского кинофестиваля и других наград. Его работы наиболее известны жанровыми и техническими инновациями, провокационностью, исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов.
https://ria.ru/20250208/linch-1998106363.html
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ларс фон триер, сша, в мире
Культура, Ларс Фон Триер, США, В мире
Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу, сообщили СМИ

AFP: режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу из-за болезни Паркинсона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Ларс фон Триер
Режиссер Ларс фон Триер - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Ларс фон Триер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, помещен в больницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление продюсера в его компании Zentropa Entertainments Луизы Вест.
О своей болезни режиссер, которому сейчас 68 лет, впервые рассказал в 2022 году.
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"В настоящее время Ларс связан с больницей, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние", - приводит агентство текст заявления Вест.
Как отметила продюсер, режиссер находится в больнице временно, в сложившихся обстоятельствах он чувствует себя хорошо,
Ларс фон Триер - датский режиссер, сценарист и актер, обладатель "Золотой пальмовой ветви", "Гран-при" Каннского кинофестиваля и других наград. Его работы наиболее известны жанровыми и техническими инновациями, провокационностью, исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов.
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