https://ria.ru/20250212/tramp-1998978016.html
Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS
Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания на пост главы государства встречу с президентом России Владимиром Путиным в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-12T23:55:00+03:00
2025-02-12T23:55:00+03:00
2025-02-13T00:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания на пост главы государства встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передаёт телеканал CBS News.Согласно этим данным, об этом хозяин Белого дома сообщил журналистам, выступая в Овальном кабинете.Ранее в этот день Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
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В мире, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS
CBS: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии