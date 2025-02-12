https://ria.ru/20250212/tramp-1998978016.html

Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS

Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания на пост главы государства встречу с президентом России Владимиром Путиным в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-12T23:55:00+03:00

2025-02-12T23:55:00+03:00

2025-02-13T00:13:00+03:00

в мире

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания на пост главы государства встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передаёт телеканал CBS News.Согласно этим данным, об этом хозяин Белого дома сообщил журналистам, выступая в Овальном кабинете.Ранее в этот день Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, владимир зеленский