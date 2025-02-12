В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Трампом
Трамп и Зеленский договорились начать работу команд по завершению конфликта
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
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"Это не первый разговор Зеленского и Трампа, разговор был хорошим, конкретным… Президенты договорились о немедленном начале работы команд (по завершению конфликта – ред.)", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада".
По его словам, уже через сутки в Мюнхене состоится предметный разговор, "когда команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию относительно завершения войны".
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
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Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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