https://ria.ru/20250212/tramp-1998977816.html

В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Трампом

В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 12.02.2025

В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Трампом

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта, РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:55:00+03:00

2025-02-12T23:55:00+03:00

2025-02-12T23:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Это не первый разговор Зеленского и Трампа, разговор был хорошим, конкретным… Президенты договорились о немедленном начале работы команд (по завершению конфликта – ред.)", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада". По его словам, уже через сутки в Мюнхене состоится предметный разговор, "когда команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию относительно завершения войны". Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь Трамп говорил, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998966137.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин