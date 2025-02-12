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Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию - РИА Новости, 12.02.2025
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22:03 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/tramp-1998969797.html
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита американского президента Дональда Трампа в РИА Новости, 12.02.2025
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита американского президента Дональда Трампа в Россию. "На данный момент у меня нет (сообщений - ред.) ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос об условиях и возможности поездки Трампа в РФ. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву.
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россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию

Белый дом не готов говорить о возможности и условиях визита Трампа в Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита американского президента Дональда Трампа в Россию.
«
"На данный момент у меня нет (сообщений - ред.) ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос об условиях и возможности поездки Трампа в РФ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским
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