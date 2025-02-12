https://ria.ru/20250212/tramp-1998969797.html
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита американского президента Дональда Трампа в РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита американского президента Дональда Трампа в Россию. "На данный момент у меня нет (сообщений - ред.) ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос об условиях и возможности поездки Трампа в РФ. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву.
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россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
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Белый дом не готов говорить о возможности визита Трампа в Россию
Белый дом не готов говорить о возможности и условиях визита Трампа в Россию