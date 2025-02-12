https://ria.ru/20250212/tramp-1998969050.html

В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025

В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:58:00+03:00

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2025-02-12T21:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мне вам сообщить нечего", - сказала она журналистам на брифинге на вопрос о возможности личной встречи Трампа с Путиным и Зеленским.

https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html

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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, в мире, сша, россия, украина