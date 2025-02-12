Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/tramp-1998969050.html
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:58:00+03:00
2025-02-12T21:58:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
в мире
сша
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149517/38/1495173872_0:238:5302:3220_1920x0_80_0_0_dbcce4711a9e1112f44cbc087a3cd642.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мне вам сообщить нечего", - сказала она журналистам на брифинге на вопрос о возможности личной встречи Трампа с Путиным и Зеленским.
https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149517/38/1495173872_0:0:4714:3535_1920x0_80_0_0_7ab796500034e69df95159c8242e8ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, в мире, сша, россия, украина
Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, США, Россия, Украина
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Левитт отказалась говорить о встрече Трампа и Путина

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«
"Мне вам сообщить нечего", - сказала она журналистам на брифинге на вопрос о возможности личной встречи Трампа с Путиным и Зеленским.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
3 февраля, 03:59
 
Дональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреСШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала