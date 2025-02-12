https://ria.ru/20250212/tramp-1998969050.html
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:58:00+03:00
2025-02-12T21:58:00+03:00
2025-02-12T21:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мне вам сообщить нечего", - сказала она журналистам на брифинге на вопрос о возможности личной встречи Трампа с Путиным и Зеленским.
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Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, США, Россия, Украина
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Трампа с Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Белого дома Левитт отказалась говорить о встрече Трампа и Путина