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В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским
В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским
Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским были очень хорошими и позитивными, заявила... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским были очень хорошими и позитивными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я только что говорила с президентом об этих звонках, и он сказал мне сообщить вам, что это были очень хорошие звонки. Они были очень позитивными", - сообщила она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что США привержены достижению мирной сделки для урегулирования конфликта на Украине.
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сша, в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
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В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским
Белый дом назвал контакты Трампа с Путиным и Зеленским очень позитивными