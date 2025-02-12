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В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
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21:22 12.02.2025 (обновлено: 21:29 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998966137.html
В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским
В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским
Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским были очень хорошими и позитивными, заявила... РИА Новости, 12.02.2025
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в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским были очень хорошими и позитивными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я только что говорила с президентом об этих звонках, и он сказал мне сообщить вам, что это были очень хорошие звонки. Они были очень позитивными", - сообщила она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что США привержены достижению мирной сделки для урегулирования конфликта на Украине.
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сша, в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
США, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Белом доме оценили контакты Трампа с Путиным и Зеленским

Белый дом назвал контакты Трампа с Путиным и Зеленским очень позитивными

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским были очень хорошими и позитивными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я только что говорила с президентом об этих звонках, и он сказал мне сообщить вам, что это были очень хорошие звонки. Они были очень позитивными", - сообщила она журналистам на брифинге.
Левитт добавила, что США привержены достижению мирной сделки для урегулирования конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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