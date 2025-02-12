https://ria.ru/20250212/tramp-1998965930.html

Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:18:00+03:00

2025-02-12T21:18:00+03:00

2025-02-12T21:28:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине."Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998959187.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия