https://ria.ru/20250212/tramp-1998965930.html
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:18:00+03:00
2025-02-12T21:18:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине."Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998959187.html
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В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине
Трамп после разговора с Зеленским заявил, что пора закончить конфликт на Украине