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Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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21:18 12.02.2025 (обновлено: 21:28 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998965930.html
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине. РИА Новости, 12.02.2025
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине."Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине

Трамп после разговора с Зеленским заявил, что пора закончить конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине.
"Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что благодарен Путину за разговор
Вчера, 20:23
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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