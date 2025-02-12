https://ria.ru/20250212/tramp-1998964784.html
В Госдуме заявили, что демократы будут давить на Трампа из-за Украины
В Госдуме заявили, что демократы будут давить на Трампа из-за Украины - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуме заявили, что демократы будут давить на Трампа из-за Украины
Демократы будут давить на президента США Дональда Трампа из-за разборок по финансированию Украины, удастся ли ему выдержать натиск - покажет время, считает... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:04:00+03:00
2025-02-12T21:04:00+03:00
2025-02-12T21:04:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Демократы будут давить на президента США Дональда Трампа из-за разборок по финансированию Украины, удастся ли ему выдержать натиск - покажет время, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. "Посмотрим, как будут дальше развиваться события, удастся ли Трампу выдержать натиск со стороны своих, будем называть их "ястребами". Конечно, демократы будут давить на Трампа, понимая, что разборки относительно финансирования Украины могут негативно сказаться на демократической партии,... но процесс пошел", - сказал Чепа РИА Новости.
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в мире, дональд трамп, алексей чепа, дмитрий песков, госдума рф, украина
В мире, Дональд Трамп, Алексей Чепа, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Украина
В Госдуме заявили, что демократы будут давить на Трампа из-за Украины
Депутат Чепа: демократы будут давить на Трампа из-за финансирования Украины