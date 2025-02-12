https://ria.ru/20250212/tramp-1998959187.html

Трамп заявил, что благодарен Путину за разговор

Трамп заявил, что благодарен Путину за разговор - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп заявил, что благодарен Путину за разговор

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:23:00+03:00

2025-02-12T20:23:00+03:00

2025-02-12T20:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение Марка Фогеля. "Я хочу поблагодарить президента Путина за время и усилия, которые он посвятил этому разговору, а также за освобождение Марка Фогеля — замечательного человека, с которым я лично встретился прошлым вечером в Белом доме," — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. Он также сообщил, что в ходе звонка договорился с Путиным поручить своим командам начать переговоры "немедленно".

https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп