https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:19:00+03:00
2025-02-12T20:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем. "Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий "в ближайшем будущем".
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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
Трамп обсудил с Путиным пользу от сотрудничества России и США в будущем