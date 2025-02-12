https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html

Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества

Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем. "Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий "в ближайшем будущем".

https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп