Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 12.02.2025 (обновлено: 20:20 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:19:00+03:00
2025-02-12T20:20:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем. "Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий "в ближайшем будущем".
https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd99e405e43daf0fef1e3139d035376a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества

Трамп обсудил с Путиным пользу от сотрудничества России и США в будущем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пользу, которую сотрудничество РФ и США способно принести в будущем.
"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы", - написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий "в ближайшем будущем".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине
Вчера, 20:18
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала