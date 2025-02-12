https://ria.ru/20250212/tramp-1998958211.html
Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков
Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:16:00+03:00
2025-02-12T20:16:00+03:00
2025-02-12T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики", - сказал Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков
Песков: Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество в сфере экономики