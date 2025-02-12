https://ria.ru/20250212/tramp-1998958211.html

Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков

Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025

Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:16:00+03:00

2025-02-12T20:16:00+03:00

2025-02-12T20:16:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998956702.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире