https://ria.ru/20250212/tramp-1998956702.html
В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп
В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп - РИА Новости, 12.02.2025
В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время продолжительного и продуктивного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они обсудили не РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:08:00+03:00
2025-02-12T20:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время продолжительного и продуктивного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они обсудили не только текущие вопросы, но и вспомнили об истории совместной борьбы двух стран в период Второй мировой войны."Мы оба вспомнили о великой истории наших стран и о том, как успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов человек, и мы, в свою очередь, также понесли огромные потери," — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.По его словам, лидеры обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и другие темы. Особое внимание было уделено необходимости прекратить конфликт на Украине."Мы оба пришли к согласию, что необходимо остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной", — добавил Трамп.Он сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.
https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html
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дональд трамп, сша, россия, владимир путин, в мире, украина, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру)
Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, В мире, Украина, Марко Рубио, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп
Трамп: в разговоре с Путиным поднималась тема совместной борьбы во времена ВОВ