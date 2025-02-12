https://ria.ru/20250212/tramp-1998956702.html

В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп

В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп - РИА Новости, 12.02.2025

В разговоре с Путиным поднималась тема Второй мировой войны, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время продолжительного и продуктивного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они обсудили не РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:08:00+03:00

2025-02-12T20:08:00+03:00

2025-02-12T20:20:00+03:00

дональд трамп

сша

россия

владимир путин

в мире

украина

марко рубио

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время продолжительного и продуктивного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они обсудили не только текущие вопросы, но и вспомнили об истории совместной борьбы двух стран в период Второй мировой войны."Мы оба вспомнили о великой истории наших стран и о том, как успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов человек, и мы, в свою очередь, также понесли огромные потери," — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.По его словам, лидеры обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и другие темы. Особое внимание было уделено необходимости прекратить конфликт на Украине."Мы оба пришли к согласию, что необходимо остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной", — добавил Трамп.Он сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.

https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998958531.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, россия, владимир путин, в мире, украина, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру)