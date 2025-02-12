https://ria.ru/20250212/tramp-1998956580.html

Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным

Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. "У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп отметил, что стороны обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, "силу доллара" и другие темы.

https://ria.ru/20250212/putin-1998956209.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, украина