https://ria.ru/20250212/tramp-1998956580.html
Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным
Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:07:00+03:00
2025-02-12T20:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. "У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп отметил, что стороны обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, "силу доллара" и другие темы.
https://ria.ru/20250212/putin-1998956209.html
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В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным
Трамп заявил, что провел долгий и продуктивный разговор с Путиным