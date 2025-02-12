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Трамп заявил, что провел разговор с Путиным - РИА Новости, 12.02.2025
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19:56 12.02.2025 (обновлено: 20:51 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998955351.html
Трамп заявил, что провел разговор с Путиным
Трамп заявил, что провел разговор с Путиным - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил, что провел разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:56:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с Владимиром Путиным."У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — написал он в социальной сети Truth Social.По словам Трампа, лидеры двух стран обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.
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дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, россия
Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, США, Россия
Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

Трамп заявил, что провел длинный разговор с Путиным

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — написал он в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, лидеры двух стран обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.
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