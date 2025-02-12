https://ria.ru/20250212/tramp-1998954743.html

Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN

Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN

Американский телеканал CNN утверждает, что президент США Дональд Трамп "в среду утром" провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN утверждает, что президент США Дональд Трамп "в среду утром" провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным."Мне сообщили, что президент Трамп провел звонок с российским президентом Путиным этим утром", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х.

https://ria.ru/20250212/ssha-1998897290.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия