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Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN - РИА Новости, 12.02.2025
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19:48 12.02.2025 (обновлено: 19:57 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998954743.html
Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN
Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN
Американский телеканал CNN утверждает, что президент США Дональд Трамп "в среду утром" провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.02.2025
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN утверждает, что президент США Дональд Трамп "в среду утром" провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным."Мне сообщили, что президент Трамп провел звонок с российским президентом Путиным этим утром", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
Трамп провел разговор с Путиным, утверждает CNN

CNN: Трамп провел телефонный разговор с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN утверждает, что президент США Дональд Трамп "в среду утром" провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мне сообщили, что президент Трамп провел звонок с российским президентом Путиным этим утром", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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