https://ria.ru/20250212/tramp-1998885571.html

В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ

В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ

Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:35:00+03:00

2025-02-12T15:35:00+03:00

2025-02-12T15:36:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

барак обама

джо байден

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера. "Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа", - пишет издание. По данным Washington Examiner, во время своего первого срока американский лидер предпринял аналогичные меры. Его предшественники, экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, напротив, публиковали данные о посетителях. Обама стал первым американским лидером, которого убедили раскрывать подобную информацию. Администрации Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона отказывались это делать на добровольной основе. Как замечает издание, публикация данных о посетителях Белого дома не является обязательной.

https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады