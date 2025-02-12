Рейтинг@Mail.ru
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 12.02.2025 (обновлено: 15:36 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998885571.html
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ
Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:35:00+03:00
2025-02-12T15:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
джо байден
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера. "Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа", - пишет издание. По данным Washington Examiner, во время своего первого срока американский лидер предпринял аналогичные меры. Его предшественники, экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, напротив, публиковали данные о посетителях. Обама стал первым американским лидером, которого убедили раскрывать подобную информацию. Администрации Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона отказывались это делать на добровольной основе. Как замечает издание, публикация данных о посетителях Белого дома не является обязательной.
https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_600:0:2724:1593_1920x0_80_0_0_e229a5aa95fe86540928054b2a79f5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ

Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента Трампа

© AP Photo / John LocherДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера.
«
"Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа", - пишет издание.
По данным Washington Examiner, во время своего первого срока американский лидер предпринял аналогичные меры. Его предшественники, экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, напротив, публиковали данные о посетителях. Обама стал первым американским лидером, которого убедили раскрывать подобную информацию. Администрации Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона отказывались это делать на добровольной основе.
Как замечает издание, публикация данных о посетителях Белого дома не является обязательной.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В США узнали о "черном списке" Трампа
6 ноября 2024, 17:04
 
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала