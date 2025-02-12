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В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ
Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:35:00+03:00
2025-02-12T15:35:00+03:00
2025-02-12T15:36:00+03:00
в мире
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барак обама
джо байден
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации во время его пребывания у власти, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера. "Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа", - пишет издание. По данным Washington Examiner, во время своего первого срока американский лидер предпринял аналогичные меры. Его предшественники, экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, напротив, публиковали данные о посетителях. Обама стал первым американским лидером, которого убедили раскрывать подобную информацию. Администрации Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона отказывались это делать на добровольной основе. Как замечает издание, публикация данных о посетителях Белого дома не является обязательной.
https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html
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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В США не будут публиковать данные о посетителях Трампа, сообщили СМИ
Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента Трампа