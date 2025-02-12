https://ria.ru/20250212/tramp-1998785525.html

Трамп выдвинет Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности

Трамп выдвинет Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп выдвинет Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру бывшего исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии Шона Кернкросса на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:06:00+03:00

2025-02-12T10:06:00+03:00

2025-02-12T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру бывшего исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии Шона Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности, сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ. "Президент Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего сотрудника администрации и юриста Республиканской партии Шона Кернкросса на пост следующего национального директора по кибербезопасности", - говорится в материале газеты. Газета подчеркивает, что ранее он не занимал должностей, связанных с кибербезопасностью. Так, при первой администрации Трампа Кернкросс был заместителем помощника президента, а также исполнительным директором корпорации "Вызовы тысячелетия" (Millenium Challenge Corporation) - агентства по оказанию зарубежной помощи. С 2015 по 2016 год он занимал должность исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии. По данным издания, список с рядом кандидатур Трамп намерен направить в Сенат США в среду.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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