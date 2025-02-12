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Трамп не подтвердил использование неизрасходованных средств на помощь Киеву - РИА Новости, 12.02.2025
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07:23 12.02.2025 (обновлено: 07:24 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998762664.html
Трамп не подтвердил использование неизрасходованных средств на помощь Киеву
Трамп не подтвердил использование неизрасходованных средств на помощь Киеву - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп не подтвердил использование неизрасходованных средств на помощь Киеву
Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные средства в объеме почти 4 миллиардов долларов на военную помощь... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:23:00+03:00
2025-02-12T07:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные средства в объеме почти 4 миллиардов долларов на военную помощь Украине, заявив, что "будет видно". "Будет видно", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о намерении использовать оставшиеся от предыдущей американской администрации средства в объеме почти 4 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Трамп не подтвердил использование неизрасходованных средств на помощь Киеву

Трамп не подтвердил планы использовать четыре миллиарда долларов на помощь Киеву

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные средства в объеме почти 4 миллиардов долларов на военную помощь Украине, заявив, что "будет видно".
"Будет видно", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о намерении использовать оставшиеся от предыдущей американской администрации средства в объеме почти 4 миллиардов долларов на военную помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине
10 февраля, 09:53
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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