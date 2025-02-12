https://ria.ru/20250212/tramp-1998762140.html
Трамп анонсировал освобождение еще одного американца
Трамп анонсировал освобождение еще одного американца - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп анонсировал освобождение еще одного американца
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден в среду вслед за возвращением из России осужденного за контрабанду и хранение... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:14:00+03:00
2025-02-12T07:14:00+03:00
2025-02-12T07:21:00+03:00
в мире
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марк фогель
дональд трамп
стив уиткофф
шереметьево (аэропорт)
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден в среду вслед за возвращением из России осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, при этом американский лидер не уточнил имени и страны. "Кое-кто еще будет освобожден завтра (в среду - ред.), вы об этом узнаете", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с Фогелем. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине. Позднее глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен добиваться возвращения всех американских граждан, осужденных в России. Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998743974.html
https://ria.ru/20250212/tramp-1998760624.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, ближний восток, марк фогель, дональд трамп, стив уиткофф, шереметьево (аэропорт)
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Марк Фогель, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Шереметьево (аэропорт)
Трамп анонсировал освобождение еще одного американца
Трамп заявил, что в среду освободят еще одного американца, но не сказал, кого
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден в среду вслед за возвращением из России осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, при этом американский лидер не уточнил имени и страны.
"Кое-кто еще будет освобожден завтра (в среду - ред.), вы об этом узнаете", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с Фогелем.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.
Позднее глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен добиваться возвращения всех американских граждан, осужденных в России.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.