Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
Трамп заявил об огромном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне… Я хочу, чтобы война закончилась", - сообщил он в Белом доме.
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Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".