https://ria.ru/20250212/tramp-1998760718.html

Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:49:00+03:00

2025-02-12T06:49:00+03:00

2025-02-12T07:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне… Я хочу, чтобы война закончилась", - сообщил он в Белом доме.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский