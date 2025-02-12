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Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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06:49 12.02.2025 (обновлено: 07:07 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998760718.html
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:49:00+03:00
2025-02-12T07:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне… Я хочу, чтобы война закончилась", - сообщил он в Белом доме.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html
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украина, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Украина, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

Трамп заявил об огромном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне… Я хочу, чтобы война закончилась", - сообщил он в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине
10 февраля, 09:53
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
Вчера, 18:56
 
УкраинаВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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