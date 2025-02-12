Трамп нацелен на переговоры России и Украины, заявил экс-чиновник
Американский экс-чиновник Кук: Трамп хочет устроить переговоры России и Украины
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нацелен на то, чтобы устроить переговоры России и Украины, заявил РИА Новости бывший член комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук.
"Президент Трамп стремится к этой цели – усадить всех за стол переговоров, и он очень нацелен на это", - сказал Кук.
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Он выразил надежду, что российское и украинское руководство также заинтересованы в достижении мира.
Как отметил Кук, Трамп понимает, что достижение мира займет "больше, чем один день". Тем не менее, по его словам, американский лидер рассчитывает найти мирное решение как можно скорее.
Отвечая на вопрос, почему Трамп угрожает введением новых санкций и тарифов, если Россия не начнет переговоры, Кук предложил оценивать президента по его действиям, а не по заявлениям.
"У президента есть свои методы, и похоже, они работают. Я бы предложил обращать внимание на то, что делает президент, а не только на то, что он говорит, потому что иногда это может отличаться, но не сильно", - отметил он.
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Он также выразил уверенность, что Трамп действительно хочет достичь мира между Россией и Украиной.
Комиссия по изящным искусствам является независимым федеральным агентством, которое консультирует конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики и, в частности, рассматривает предложения о мемориалах, выпуске монет и медалей. Кук работал в ней в 2021-2022 годах. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.
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