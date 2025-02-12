https://ria.ru/20250212/tramp-1998755992.html

Трамп уволил генерального инспектора USAID

Трамп уволил генерального инспектора USAID - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп уволил генерального инспектора USAID

Американский президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина на следующий день после того,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:16:00+03:00

2025-02-12T05:16:00+03:00

2025-02-12T05:16:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

марко рубио

агентство по международному развитию сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина на следующий день после того, как его управление опубликовало доклад с критикой в адрес президентской администрации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на текст уведомления об увольнении. "От имени президента Дональда Трампа, я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что ваша позиция генерального инспектора USAID ликвидирована", - говорится в письме Мартину, направленном заместителем директора управления кадров президента Трентом Муром. Согласно тексту письма, решение о ликвидации должности вступает в силу немедленно. По данным телеканала, Трамп уволил Мартина на следующий день после того, как его управление опубликовало отчет с описанием негативных последствий от действий американского лидера и его администрации в отношении USAID. В нем, в частности, говорилось об угрозах, связанных с сокращением персонала и отсутствием надзора, а также о неопределенности из-за приостановки оказания внешней помощи со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html

https://ria.ru/20250207/usaid-1998036109.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады