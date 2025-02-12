Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля
Трамп заявил, что РФ хорошо отнеслась к США, вернув американца Фогеля
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону, возвратив осужденного в России американца Марка Фогеля, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
"Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо", — сказал он.
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Ранее во вторник российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.
Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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