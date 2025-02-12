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Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
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01:03 12.02.2025 (обновлено: 06:42 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998743974.html
Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля
Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля
Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону, возвратив осужденного в России американца Марка Фогеля, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:03:00+03:00
2025-02-12T06:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону, возвратив осужденного в России американца Марка Фогеля, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо", — сказал он.Трамп также выразил надежду, что это событие станет началом отношений, которые позволят завершить конфликт на Украине.Ранее во вторник российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20241214/obmen-1989236892.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, марк фогель
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марк Фогель
Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля

Трамп заявил, что РФ хорошо отнеслась к США, вернув американца Фогеля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону, возвратив осужденного в России американца Марка Фогеля, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
"Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо", — сказал он.
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Трамп также выразил надежду, что это событие станет началом отношений, которые позволят завершить конфликт на Украине.
Ранее во вторник российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.
Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффМарк Фогель
 
 
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