https://ria.ru/20250212/tramp-1998743974.html

Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля

Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля

Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону, возвратив осужденного в России американца Марка Фогеля, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T01:03:00+03:00

2025-02-12T01:03:00+03:00

2025-02-12T06:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону, возвратив осужденного в России американца Марка Фогеля, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо", — сказал он.Трамп также выразил надежду, что это событие станет началом отношений, которые позволят завершить конфликт на Украине.Ранее во вторник российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

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https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, марк фогель