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Японские компании запретили использовать DeepSeek - РИА Новости, 12.02.2025
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11:23 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/toyota-1998802943.html
Японские компании запретили использовать DeepSeek
Японские компании запретили использовать DeepSeek - РИА Новости, 12.02.2025
Японские компании запретили использовать DeepSeek
Японские компании Toyota Motor, Mitsubishi Heavy Industries и SoftBank запретили использование чат-бота DeepSeek в своих внутренних системах, передает агентство РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:23:00+03:00
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технологии
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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Японские компании Toyota Motor, Mitsubishi Heavy Industries и SoftBank запретили использование чат-бота DeepSeek в своих внутренних системах, передает агентство Киодо. "Toyota Motor запретила использование (чат-бота DeepSeek - ред.) в связи с наличием опасений с точки зрения информационной безопасности", - отмечает агентство со ссылкой на заявление автопроизводителя. Кроме того, по данным агентства, Mitsubishi Heavy Industries придерживается политики отказа от использования, а SoftBank ограничила доступ из внутренней сети и запретила загрузку и использование на служебных устройствах. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация.
https://ria.ru/20250205/koreja-1997536319.html
https://ria.ru/20250205/deepseek-1997509584.html
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технологии, китай, сша, великобритания, toyota motor, softbank, apple, toyota corolla, nasdaq, в мире
Технологии, Китай, США, Великобритания, Toyota Motor, SoftBank, Apple, Toyota Corolla, Nasdaq, В мире
Японские компании запретили использовать DeepSeek

Японские Toyota Motor и SoftBank запретили использование чат-бота DeepSeek

© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Японские компании Toyota Motor, Mitsubishi Heavy Industries и SoftBank запретили использование чат-бота DeepSeek в своих внутренних системах, передает агентство Киодо.
"Toyota Motor запретила использование (чат-бота DeepSeek - ред.) в связи с наличием опасений с точки зрения информационной безопасности", - отмечает агентство со ссылкой на заявление автопроизводителя.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Минпромторг и МИД Южной Кореи заблокировали доступ к DeepSeek
5 февраля, 15:33
Кроме того, по данным агентства, Mitsubishi Heavy Industries придерживается политики отказа от использования, а SoftBank ограничила доступ из внутренней сети и запретила загрузку и использование на служебных устройствах.
DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 14:09
 
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