https://ria.ru/20250212/toyota-1998802943.html

Японские компании запретили использовать DeepSeek

Японские компании запретили использовать DeepSeek - РИА Новости, 12.02.2025

Японские компании запретили использовать DeepSeek

Японские компании Toyota Motor, Mitsubishi Heavy Industries и SoftBank запретили использование чат-бота DeepSeek в своих внутренних системах, передает агентство РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:23:00+03:00

2025-02-12T11:23:00+03:00

2025-02-12T11:23:00+03:00

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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Японские компании Toyota Motor, Mitsubishi Heavy Industries и SoftBank запретили использование чат-бота DeepSeek в своих внутренних системах, передает агентство Киодо. "Toyota Motor запретила использование (чат-бота DeepSeek - ред.) в связи с наличием опасений с точки зрения информационной безопасности", - отмечает агентство со ссылкой на заявление автопроизводителя. Кроме того, по данным агентства, Mitsubishi Heavy Industries придерживается политики отказа от использования, а SoftBank ограничила доступ из внутренней сети и запретила загрузку и использование на служебных устройствах. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация.

https://ria.ru/20250205/koreja-1997536319.html

https://ria.ru/20250205/deepseek-1997509584.html

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