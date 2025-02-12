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В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек - РИА Новости, 12.02.2025
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03:43 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/terrorizm-1998751356.html
В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек
В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек - РИА Новости, 12.02.2025
В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек
Росфинмониторинг в 2024 году включил более 3 тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:43:00+03:00
2025-02-12T03:43:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году включил более 3 тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В 2024 году в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено 3165 физических лиц, из них 2248 лиц, причастных к терроризму, и 917 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность
В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек

Росфинмониторинг включил 3165 лиц в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году включил более 3 тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В 2024 году в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено 3165 физических лиц, из них 2248 лиц, причастных к терроризму, и 917 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Александр Герега - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 19:08
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Безопасность
 
 
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