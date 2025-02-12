https://ria.ru/20250212/terrorizm-1998751356.html

В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек

В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек - РИА Новости, 12.02.2025

В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек

Росфинмониторинг в 2024 году включил более 3 тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:43:00+03:00

2025-02-12T03:43:00+03:00

2025-02-12T03:43:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году включил более 3 тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В 2024 году в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено 3165 физических лиц, из них 2248 лиц, причастных к терроризму, и 917 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20250207/milliarder-1998061886.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность