https://ria.ru/20250212/telegram-1998753336.html

Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера

Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - РИА Новости, 12.02.2025

Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера

Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:29:00+03:00

2025-02-12T04:29:00+03:00

2025-02-12T04:29:00+03:00

технологии

россия

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск. Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа. Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.

https://ria.ru/20250211/roskomnadzor-1998605990.html

https://ria.ru/20250211/rossijane-1998539404.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, москва, брянская область, telegram