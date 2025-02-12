https://ria.ru/20250212/telegram-1998753336.html
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - РИА Новости, 12.02.2025
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:29:00+03:00
2025-02-12T04:29:00+03:00
2025-02-12T04:29:00+03:00
технологии
россия
москва
брянская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/21/1497182179_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_0c05421b48c316350611533b3c35fe5f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск. Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа. Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.
https://ria.ru/20250211/roskomnadzor-1998605990.html
https://ria.ru/20250211/rossijane-1998539404.html
россия
москва
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/21/1497182179_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_fc1564ab21e0e64674f0cd0f8e82bdd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, брянская область, telegram
Технологии, Россия, Москва, Брянская область, Telegram
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Российские пользователи Telegram пожаловались на работу мессенджера