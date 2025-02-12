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Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - РИА Новости, 12.02.2025
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04:29 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/telegram-1998753336.html
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - РИА Новости, 12.02.2025
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:29:00+03:00
2025-02-12T04:29:00+03:00
технологии
россия
москва
брянская область
telegram
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск. Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа. Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.
https://ria.ru/20250211/roskomnadzor-1998605990.html
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технологии, россия, москва, брянская область, telegram
Технологии, Россия, Москва, Брянская область, Telegram
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера

Российские пользователи Telegram пожаловались на работу мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России
Вчера, 13:16
Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа.
Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.
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