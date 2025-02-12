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Названа страна, которая выиграет от политики Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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01:27 12.02.2025
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Названа страна, которая выиграет от политики Трампа
Названа страна, которая выиграет от политики Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Названа страна, которая выиграет от политики Трампа
Китай может извлечь наибольшую выгоду от тарифной политики президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:27:00+03:00
2025-02-12T01:27:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Китай может извлечь наибольшую выгоду от тарифной политики президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал Sky News."Если склонность Трампа к протекционизму и изоляционизму приведет к тому, что США замкнутся в себе, кто будет готов шагнуть в пустоту? Китай", — говорится в публикации.Отмечается, что каждой стране придется искать способ противостоять Вашингтону, поскольку введение Трампом пошлин затронет почти все развитые государства без исключения. КНР, уже ответившая на тарифы Трампа, имеет еще несколько преимуществ в борьбе за глобальное первенство, указывается в статье.Подчеркивается, что Пекин, в отличие от Вашингтона, может представить себя как надежного и стабильного торгового партнера для стран Глобального Юга, которые стремятся поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами.На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В ответ на это комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15 процентов на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10 процентов на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило о подаче жалобы на налоговые меры США в механизм разрешения споров ВТО.Как писала газета Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Названа страна, которая выиграет от политики Трампа

Sky News: Китай может извлечь наибольшую выгоду от тарифной политики Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Китай может извлечь наибольшую выгоду от тарифной политики президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал Sky News.
"Если склонность Трампа к протекционизму и изоляционизму приведет к тому, что США замкнутся в себе, кто будет готов шагнуть в пустоту? Китай", — говорится в публикации.
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Отмечается, что каждой стране придется искать способ противостоять Вашингтону, поскольку введение Трампом пошлин затронет почти все развитые государства без исключения. КНР, уже ответившая на тарифы Трампа, имеет еще несколько преимуществ в борьбе за глобальное первенство, указывается в статье.
Подчеркивается, что Пекин, в отличие от Вашингтона, может представить себя как надежного и стабильного торгового партнера для стран Глобального Юга, которые стремятся поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами.
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На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
В ответ на это комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15 процентов на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10 процентов на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило о подаче жалобы на налоговые меры США в механизм разрешения споров ВТО.
Как писала газета Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
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В миреКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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