https://ria.ru/20250212/tank-1998748898.html

В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"

В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" - РИА Новости, 12.02.2025

В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"

Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:55:00+03:00

2025-02-12T02:55:00+03:00

2025-02-12T02:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Впервые покажем за рубежом ряд натурных образцов. В этот раз "Рособоронэкспорт" привез модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв" производства "Уралвагонзавода". Это самая современная версия машины, доработанная по итогам боевого применения", - сказал Оздоев. По его словам, тот танк, который будет представлен на выставке в этом году, "прошел горнило" спецоперации и в корне отличается от той машины, которую Россия показала на IDEX-2015. Новый вариант танка получил доработки во всех системах, в частности обновленную всеракурсную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет и вездесущих FPV-дронов, самые современные системы управления огнем, прицелы, интерфейсы и широкую номенклатуру боеприпасов. Модернизированный Т-90МС "Прорыв" имеет выдающуюся огневую мощь, подчеркнул Оздоев. "Без ложной скромности можно сказать, что Т-90МС – сегодня лучший серийный танк в мире и лучшее предложение "Рособоронэкспорта" для иностранных партнеров в своей нише. И это факт на основе реальных боевых действий", - отметил он. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html

https://ria.ru/20250129/kalashnikov-1996088628.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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