В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"
На выставке IDEX-2025 в ОАЭ представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"
Танки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Впервые покажем за рубежом ряд натурных образцов. В этот раз "Рособоронэкспорт" привез модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв" производства "Уралвагонзавода". Это самая современная версия машины, доработанная по итогам боевого применения", - сказал Оздоев.
В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО
3 февраля, 10:07
По его словам, тот танк, который будет представлен на выставке в этом году, "прошел горнило" спецоперации и в корне отличается от той машины, которую Россия показала на IDEX-2015. Новый вариант танка получил доработки во всех системах, в частности обновленную всеракурсную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет и вездесущих FPV-дронов, самые современные системы управления огнем, прицелы, интерфейсы и широкую номенклатуру боеприпасов.
Модернизированный Т-90МС "Прорыв" имеет выдающуюся огневую мощь, подчеркнул Оздоев.
"Без ложной скромности можно сказать, что Т-90МС – сегодня лучший серийный танк в мире и лучшее предложение "Рособоронэкспорта" для иностранных партнеров в своей нише. И это факт на основе реальных боевых действий", - отметил он.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
"Калашников" разработал новые модификации автомата АК-15
29 января, 12:41