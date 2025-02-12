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В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" - РИА Новости, 12.02.2025
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02:55 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/tank-1998748898.html
В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"
В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" - РИА Новости, 12.02.2025
В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"
Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:55:00+03:00
2025-02-12T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Впервые покажем за рубежом ряд натурных образцов. В этот раз "Рособоронэкспорт" привез модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв" производства "Уралвагонзавода". Это самая современная версия машины, доработанная по итогам боевого применения", - сказал Оздоев. По его словам, тот танк, который будет представлен на выставке в этом году, "прошел горнило" спецоперации и в корне отличается от той машины, которую Россия показала на IDEX-2015. Новый вариант танка получил доработки во всех системах, в частности обновленную всеракурсную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет и вездесущих FPV-дронов, самые современные системы управления огнем, прицелы, интерфейсы и широкую номенклатуру боеприпасов. Модернизированный Т-90МС "Прорыв" имеет выдающуюся огневую мощь, подчеркнул Оздоев. "Без ложной скромности можно сказать, что Т-90МС – сегодня лучший серийный танк в мире и лучшее предложение "Рособоронэкспорта" для иностранных партнеров в своей нише. И это факт на основе реальных боевых действий", - отметил он. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html
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безопасность, технологии, оаэ, россия, абу-даби, бекхан оздоев, рособоронэкспорт, ростех, уралвагонзавод, т-90мс
Безопасность, Технологии, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Рособоронэкспорт, Ростех, Уралвагонзавод, Т-90МС
В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"

На выставке IDEX-2025 в ОАЭ представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв"
Танки Т-14 Армата и Т-90МС Прорыв - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Танки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Впервые покажем за рубежом ряд натурных образцов. В этот раз "Рособоронэкспорт" привез модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв" производства "Уралвагонзавода". Это самая современная версия машины, доработанная по итогам боевого применения", - сказал Оздоев.
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По его словам, тот танк, который будет представлен на выставке в этом году, "прошел горнило" спецоперации и в корне отличается от той машины, которую Россия показала на IDEX-2015. Новый вариант танка получил доработки во всех системах, в частности обновленную всеракурсную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет и вездесущих FPV-дронов, самые современные системы управления огнем, прицелы, интерфейсы и широкую номенклатуру боеприпасов.
Модернизированный Т-90МС "Прорыв" имеет выдающуюся огневую мощь, подчеркнул Оздоев.
"Без ложной скромности можно сказать, что Т-90МС – сегодня лучший серийный танк в мире и лучшее предложение "Рособоронэкспорта" для иностранных партнеров в своей нише. И это факт на основе реальных боевых действий", - отметил он.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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