Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара"
Кот Толик из отряда "Семенычи" стал финалистом премии "Лохматый Оскар"
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам первого тура "Народного голосования" стал финалистом международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши", сообщают на своем сайте организаторы премии.
Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки.
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"Список номинантов публикуем в порядке номеров заявок, а не в порядке лидерства. Пятерка (в нашем случае семерка) финалистов в номинации "Братья наши" выглядит следующим образом: дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы", - говорится в сообщении на сайте организаторов.
Отмечается, что в номинации "Братья наши" зафиксировано больше 34 тысяч голосов поддержки. Но впервые за историю интернет-выборов кандидаты, занявшие пятое и шестое места, получили одинаковое количество голосов. Занявший седьмое место претендент отстал от пятого-шестого места всего на один балл. Номинанта тоже решено допустить во второй тур.
После завершения 26 февраля "Народного голосования" начнется голосование жюри. Церемония награждения победителей "Лохматого Оскара" состоится весной в городе Зеленоградске под Калининградом.
В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
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