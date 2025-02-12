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Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара" - РИА Новости, 12.02.2025
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11:09 12.02.2025 (обновлено: 11:54 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/talisman-1998798255.html
Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара"
Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара" - РИА Новости, 12.02.2025
Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара"
Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам первого тура "Народного... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:09:00+03:00
2025-02-12T11:54:00+03:00
хорошие новости
москва
калининград
самара
сергей чернов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам первого тура "Народного голосования" стал финалистом международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши", сообщают на своем сайте организаторы премии. Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. "Список номинантов публикуем в порядке номеров заявок, а не в порядке лидерства. Пятерка (в нашем случае семерка) финалистов в номинации "Братья наши" выглядит следующим образом: дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы", - говорится в сообщении на сайте организаторов. Отмечается, что в номинации "Братья наши" зафиксировано больше 34 тысяч голосов поддержки. Но впервые за историю интернет-выборов кандидаты, занявшие пятое и шестое места, получили одинаковое количество голосов. Занявший седьмое место претендент отстал от пятого-шестого места всего на один балл. Номинанта тоже решено допустить во второй тур. После завершения 26 февраля "Народного голосования" начнется голосование жюри. Церемония награждения победителей "Лохматого Оскара" состоится весной в городе Зеленоградске под Калининградом. В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру. Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга. По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html
https://ria.ru/20250131/tolik-1996567489.html
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Финалист премии "Лохматый Оскар" кот Толик в пожарной части
Кот Толик, недавно ставший прапорщиком, вышел в финал премии "Лохматый Оскар". (https://t.me/rian_ru/277796) Организаторы приводят список конкурентов талисмана пожарных Москвы: Дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка. "Народное голосование" продлится до 26 февраля, после свое мнение выскажет жюри. Церемонию награждения планируется провести весной.
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москва, калининград, самара, сергей чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Москва, Калининград, Самара, Сергей Чернов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара"

Кот Толик из отряда "Семенычи" стал финалистом премии "Лохматый Оскар"

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам первого тура "Народного голосования" стал финалистом международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши", сообщают на своем сайте организаторы премии.
Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки.
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"Список номинантов публикуем в порядке номеров заявок, а не в порядке лидерства. Пятерка (в нашем случае семерка) финалистов в номинации "Братья наши" выглядит следующим образом: дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы", - говорится в сообщении на сайте организаторов.
Отмечается, что в номинации "Братья наши" зафиксировано больше 34 тысяч голосов поддержки. Но впервые за историю интернет-выборов кандидаты, занявшие пятое и шестое места, получили одинаковое количество голосов. Занявший седьмое место претендент отстал от пятого-шестого места всего на один балл. Номинанта тоже решено допустить во второй тур.
После завершения 26 февраля "Народного голосования" начнется голосование жюри. Церемония награждения победителей "Лохматого Оскара" состоится весной в городе Зеленоградске под Калининградом.
Коту Толику из отряда Семенычи сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС
31 января, 11:17
В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
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Хорошие новостиМоскваКалининградСамараСергей ЧерновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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