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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.02.2025 (обновлено: 12:08 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/svo-1998818244.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 12.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 60 военных, танк, пять автомобилей и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 60 военных, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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пятихатки, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 60 военных, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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