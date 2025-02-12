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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 12.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 60 военных, танк, пять автомобилей и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 60 военных, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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пятихатки, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки