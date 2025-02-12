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ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:05:00+03:00
2025-02-12T12:05:00+03:00
2025-02-12T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США и пять пикапов, уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ".
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вооруженные силы украины, каменка, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Каменка, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 210 военных и танк в зоне действий "Запада" за сутки