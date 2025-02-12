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ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:05:00+03:00

2025-02-12T12:05:00+03:00

2025-02-12T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США и пять пикапов, уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ".

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вооруженные силы украины, каменка, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность