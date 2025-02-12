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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 12.02.2025 (обновлено: 12:10 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/svo-1998817465.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ на харьковском направлении, украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:04:00+03:00
2025-02-12T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ на харьковском направлении, украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных в Харьковской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ на харьковском направлении, украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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