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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ на харьковском направлении, украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:04:00+03:00

2025-02-12T12:04:00+03:00

2025-02-12T12:10:00+03:00

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харьковская область

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ на харьковском направлении, украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность