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В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене - РИА Новости, 12.02.2025
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11:27 12.02.2025 (обновлено: 12:22 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/svetofor-1998804525.html
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене
Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина " Светофор " из-за антисанитарии, трещин в стенах и тараканов, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:27:00+03:00
2025-02-12T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина " Светофор " из-за антисанитарии, трещин в стенах и тараканов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. О решении закрыть на 70 дней магазин продуктов сети "Светофор" на юго-востоке столицы (Боровая улица, дом 12) из-за нарушения санитарных норм РИА Новости сообщили в пресс-службе Лефортовского райсуда в конце января. В материалах указано, что в магазин пришла внеплановая проверка, которая обнаружила множество нарушений санитарных норм. Так, неправильно спроектирована система водоснабжения, морозильные лари расположены в непосредственной близости к системам отопления, что приводит к нарушению условий хранения, отсутствует помещение для обработки покупательских тележек. Проверка обнаружила сколы и трещины на плитке, трещины в стенах и потолке, ржавчину на стеллажах. "Не проводится ежедневная уборка помещений, в том числе торгового зала с применением моющих дезинфицирующих средств (стены и пол имеют стойкие загрязнения); не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите помещений от проникновения насекомых и грызунов, по периметру торгового зала стены имеют щели, в потолочном покрытии имеются отверстия в местах ввода инженерных коммуникаций; установлено наличие насекомых (тараканов), а также следов их жизнедеятельности", - сказано в материалах дела. Хотя представитель магазина в суде утверждал, что частично исправил нарушения, суд принял решение приостановить его работу на 70 суток.
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происшествия
Происшествия
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене

На юго-востоке Москвы "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМагазин "Светофор"
Магазин Светофор - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Магазин "Светофор". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина " Светофор " из-за антисанитарии, трещин в стенах и тараканов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
О решении закрыть на 70 дней магазин продуктов сети "Светофор" на юго-востоке столицы (Боровая улица, дом 12) из-за нарушения санитарных норм РИА Новости сообщили в пресс-службе Лефортовского райсуда в конце января.
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В материалах указано, что в магазин пришла внеплановая проверка, которая обнаружила множество нарушений санитарных норм. Так, неправильно спроектирована система водоснабжения, морозильные лари расположены в непосредственной близости к системам отопления, что приводит к нарушению условий хранения, отсутствует помещение для обработки покупательских тележек.
Проверка обнаружила сколы и трещины на плитке, трещины в стенах и потолке, ржавчину на стеллажах.
"Не проводится ежедневная уборка помещений, в том числе торгового зала с применением моющих дезинфицирующих средств (стены и пол имеют стойкие загрязнения); не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите помещений от проникновения насекомых и грызунов, по периметру торгового зала стены имеют щели, в потолочном покрытии имеются отверстия в местах ввода инженерных коммуникаций; установлено наличие насекомых (тараканов), а также следов их жизнедеятельности", - сказано в материалах дела.
Хотя представитель магазина в суде утверждал, что частично исправил нарушения, суд принял решение приостановить его работу на 70 суток.
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