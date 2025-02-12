https://ria.ru/20250212/svetofor-1998804525.html
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене
Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина " Светофор " из-за антисанитарии, трещин в стенах и тараканов, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:27:00+03:00
2025-02-12T11:27:00+03:00
2025-02-12T12:22:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823022_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_d10d3e7919812e09665d374d6020ec60.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина " Светофор " из-за антисанитарии, трещин в стенах и тараканов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. О решении закрыть на 70 дней магазин продуктов сети "Светофор" на юго-востоке столицы (Боровая улица, дом 12) из-за нарушения санитарных норм РИА Новости сообщили в пресс-службе Лефортовского райсуда в конце января. В материалах указано, что в магазин пришла внеплановая проверка, которая обнаружила множество нарушений санитарных норм. Так, неправильно спроектирована система водоснабжения, морозильные лари расположены в непосредственной близости к системам отопления, что приводит к нарушению условий хранения, отсутствует помещение для обработки покупательских тележек. Проверка обнаружила сколы и трещины на плитке, трещины в стенах и потолке, ржавчину на стеллажах. "Не проводится ежедневная уборка помещений, в том числе торгового зала с применением моющих дезинфицирующих средств (стены и пол имеют стойкие загрязнения); не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите помещений от проникновения насекомых и грызунов, по периметру торгового зала стены имеют щели, в потолочном покрытии имеются отверстия в местах ввода инженерных коммуникаций; установлено наличие насекомых (тараканов), а также следов их жизнедеятельности", - сказано в материалах дела. Хотя представитель магазина в суде утверждал, что частично исправил нарушения, суд принял решение приостановить его работу на 70 суток.
https://ria.ru/20250212/diksi-1998793685.html
https://ria.ru/20250113/vkusvill-1993505424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47d62ad031f3e2c14b3fb02c87d86eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Москве "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене
На юго-востоке Москвы "Светофор" закрыли из-за тараканов и трещин в стене
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина " Светофор " из-за антисанитарии, трещин в стенах и тараканов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
О решении закрыть на 70 дней магазин продуктов сети "Светофор" на юго-востоке столицы (Боровая улица, дом 12) из-за нарушения санитарных норм РИА Новости сообщили в пресс-службе Лефортовского райсуда в конце января.
В материалах указано, что в магазин пришла внеплановая проверка, которая обнаружила множество нарушений санитарных норм. Так, неправильно спроектирована система водоснабжения, морозильные лари расположены в непосредственной близости к системам отопления, что приводит к нарушению условий хранения, отсутствует помещение для обработки покупательских тележек.
Проверка обнаружила сколы и трещины на плитке, трещины в стенах и потолке, ржавчину на стеллажах.
"Не проводится ежедневная уборка помещений, в том числе торгового зала с применением моющих дезинфицирующих средств (стены и пол имеют стойкие загрязнения); не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите помещений от проникновения насекомых и грызунов, по периметру торгового зала стены имеют щели, в потолочном покрытии имеются отверстия в местах ввода инженерных коммуникаций; установлено наличие насекомых (тараканов), а также следов их жизнедеятельности", - сказано в материалах дела.
Хотя представитель магазина в суде утверждал, что частично исправил нарушения, суд принял решение приостановить его работу на 70 суток.