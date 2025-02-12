https://ria.ru/20250212/sudan-1998846233.html

Россия и Судан договорились по вопросу о создании военно-морской базы

Россия и Судан договорились по вопросу о создании военно-морской базы - РИА Новости, 12.02.2025

Россия и Судан договорились по вопросу о создании военно-морской базы

Судан и Россия договорились по вопросу создания российской военно-морской базы, заявил глава МИД африканской республики Али Юсеф Шариф по итогам переговоров с... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:37:00+03:00

2025-02-12T13:37:00+03:00

2025-02-12T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судан и Россия договорились по вопросу создания российской военно-морской базы, заявил глава МИД африканской республики Али Юсеф Шариф по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым."Мы по этому вопросу достигли взаимопонимания. Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились и договорились обо всем", — сказал он.О том, что Москва и Хартум договорились создать пункт российского Военно-морского флота в Судане, стало известно в ноябре 2020 года. Как следует из соглашения, максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.В октябре 2021-го в Судане произошел военный переворот. Возглавивший его Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, распустил Суверенный совет и правительство. Таким образом, соглашение о создании российской базы до сих пор не ратифицировано, хотя аль-Бурхан заявлял, что республика продолжит придерживаться договоренности с Москвой. С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

судан, россия, в мире