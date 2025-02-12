Россия и Судан договорились по вопросу о создании военно-морской базы
Шариф: РФ и Судан достигли взаимопонимания по вопросу о военно-морской базе
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судан и Россия договорились по вопросу создания российской военно-морской базы, заявил глава МИД африканской республики Али Юсеф Шариф по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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"Мы по этому вопросу достигли взаимопонимания. Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились и договорились обо всем", — сказал он.
О том, что Москва и Хартум договорились создать пункт российского Военно-морского флота в Судане, стало известно в ноябре 2020 года. Как следует из соглашения, максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
В октябре 2021-го в Судане произошел военный переворот. Возглавивший его Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, распустил Суверенный совет и правительство. Таким образом, соглашение о создании российской базы до сих пор не ратифицировано, хотя аль-Бурхан заявлял, что республика продолжит придерживаться договоренности с Москвой. С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
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