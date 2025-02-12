https://ria.ru/20250212/sud-1998805666.html

Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса

Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса - РИА Новости, 12.02.2025

Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:31:00+03:00

2025-02-12T11:31:00+03:00

2025-02-12T11:31:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Пессису М.И. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Пессису заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы), российские правоохранители объявили его в международный розыск, ранее уточнили в суде. Как заявляли российские СМИ в 2020 году, Пессис стал инвестором компании Spyker, занимающейся выпуском спорткаров. При этом о компании в последние годы новостей нет.

https://ria.ru/20240828/belyaev-1968910990.html

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происшествия, москва, россия