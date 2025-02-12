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Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса
Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса - РИА Новости, 12.02.2025
Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса
Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:31:00+03:00
2025-02-12T11:31:00+03:00
2025-02-12T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Пессису М.И. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Пессису заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы), российские правоохранители объявили его в международный розыск, ранее уточнили в суде. Как заявляли российские СМИ в 2020 году, Пессис стал инвестором компании Spyker, занимающейся выпуском спорткаров. При этом о компании в последние годы новостей нет.
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Происшествия, Москва, Россия
Суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса
Суд заочно арестовал российского инвестора в спорткары Spyker Пессиса