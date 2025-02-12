https://ria.ru/20250212/starbucks-1998752707.html

Генпрокурор штата Миссури подал в суд на Starbucks

Генпрокурор штата Миссури подал в суд на Starbucks - РИА Новости, 12.02.2025

Генпрокурор штата Миссури подал в суд на Starbucks

Генеральный прокурор американского штата Миссури подал иск в суд на одну из крупнейших в мире сеть кофеен Starbucks из-за ее политики разнообразия, равенства и... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:18:00+03:00

2025-02-12T04:18:00+03:00

2025-02-12T04:18:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор американского штата Миссури подал иск в суд на одну из крупнейших в мире сеть кофеен Starbucks из-за ее политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), так как она, как утверждается, носит дискриминационный характер, следует из заявления. "Компания Starbucks нарушила федеральные законы и законы штата, запрещающие расовую дискриминацию. Starbucks привязывает вознаграждение к расовым и половым квотам, дискриминирует по расовому и половому признаку при обучении и продвижении по службе, а также дискриминирует по признаку расы и пола членов совета директоров. Все это незаконно", - говорится в исковом заявлении, поданном генеральным прокурором Миссури Эндрю Бэйли. Кроме того, в иске утверждается, что политика DEI привела к тому, что обслуживание клиентов замедлилось, а цены выросли, так как компания не нанимает наиболее квалифицированных сотрудников. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. По данным СМИ, за последние недели от политики DEI также отказались такие кампании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

https://ria.ru/20250206/google-1997636266.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, миссури, сша, дональд трамп, google, deloitte, walmart