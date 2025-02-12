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Два человека пострадали в районе станции "Дачная" в Подмосковье - РИА Новости, 12.02.2025
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09:27 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/stantsiya-1998776117.html
Два человека пострадали в районе станции "Дачная" в Подмосковье
Два человека пострадали в районе станции "Дачная" в Подмосковье - РИА Новости, 12.02.2025
Два человека пострадали в районе станции "Дачная" в Подмосковье
Два человека во вторник в районе станции "Дачная" в Подмосковье, по предварительным данным, нарушили правила поведения на железнодорожной инфраструктуре и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:27:00+03:00
2025-02-12T09:27:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ржд
московская железная дорога
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Два человека во вторник в районе станции "Дачная" в Подмосковье, по предварительным данным, нарушили правила поведения на железнодорожной инфраструктуре и получили травмы, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Одиннадцатого февраля в 18.48 в районе станции "Дачная" Киевского направления МЖД пригородным поездом были травмированы два человека, которые, по предварительным данным, нарушили правила поведения на железнодорожной инфраструктуре", - сообщили в МЖД. Железнодорожники на время работы спасательных служб организовали пропуск поездов по соседнему пути, что вызвало незначительные отклонения от графика электричек дальних маршрутов Киевского направления. "Московская железная дорога призывает пассажиров строго соблюдать правила поведения на железнодорожной инфраструктуре", - отметили там.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ржд, московская железная дорога
Происшествия, Московская область (Подмосковье), РЖД, Московская железная дорога
Два человека пострадали в районе станции "Дачная" в Подмосковье

Два человека получили травмы возле подмосковной ж/д станции "Дачная"

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Два человека во вторник в районе станции "Дачная" в Подмосковье, по предварительным данным, нарушили правила поведения на железнодорожной инфраструктуре и получили травмы, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Одиннадцатого февраля в 18.48 в районе станции "Дачная" Киевского направления МЖД пригородным поездом были травмированы два человека, которые, по предварительным данным, нарушили правила поведения на железнодорожной инфраструктуре", - сообщили в МЖД.
Железнодорожники на время работы спасательных служб организовали пропуск поездов по соседнему пути, что вызвало незначительные отклонения от графика электричек дальних маршрутов Киевского направления.
"Московская железная дорога призывает пассажиров строго соблюдать правила поведения на железнодорожной инфраструктуре", - отметили там.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РЖДМосковская железная дорога
 
 
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