Сенат США поддержал кандидатуру Габбард на пост главы разведки
Сенат США поддержал кандидатуру Габбард на пост директора национальной разведки
© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенат США поддержал кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки страны, свидетельствуют итоги голосования.
Как следует из результатов подсчета голосов, в поддержку Габбард высказалось более половины из 100 членов верхней палаты американского конгресса, что обеспечивает ей утверждение в должности.
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Президент США Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки в ноябре 2024 года. Ее шансы на утверждение в должности вызывали сомнения со стороны некоторых конгрессменов наряду с другими кандидатами, включая уже приведенного к присяге шефа Пентагона Пита Хегсета.
Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". Выдвижение Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году.
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Несмотря на скепсис в ее адрес, 4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов. В поддержку предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против.
Как сообщал ранее в эфире телеканала Fox News американский сенатор Маркуэйн Маллин, контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандитатов Трампа, включая Габбард, невзирая на позицию демократов.