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Сенат США поддержал кандидатуру Габбард на пост главы разведки

Сенат США поддержал кандидатуру Габбард на пост главы разведки - РИА Новости, 12.02.2025

Сенат США поддержал кандидатуру Габбард на пост главы разведки

Сенат США поддержал кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки страны, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:23:00+03:00

2025-02-12T20:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенат США поддержал кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки страны, свидетельствуют итоги голосования. Как следует из результатов подсчета голосов, в поддержку Габбард высказалось более половины из 100 членов верхней палаты американского конгресса, что обеспечивает ей утверждение в должности. Президент США Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки в ноябре 2024 года. Ее шансы на утверждение в должности вызывали сомнения со стороны некоторых конгрессменов наряду с другими кандидатами, включая уже приведенного к присяге шефа Пентагона Пита Хегсета. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". Выдвижение Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году. Несмотря на скепсис в ее адрес, 4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов. В поддержку предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против. Как сообщал ранее в эфире телеканала Fox News американский сенатор Маркуэйн Маллин, контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандитатов Трампа, включая Габбард, невзирая на позицию демократов.

https://ria.ru/20241114/gabbard-1983673626.html

https://ria.ru/20241115/gabbard-1983986188.html

https://ria.ru/20250205/senat-1997417108.html

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в мире, сша, украина, россия, тулси габбард, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша