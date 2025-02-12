https://ria.ru/20250212/ssha-1998952509.html

В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной

В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025

В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной

США рассчитывают на заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение материальной поддержки, заявил глава американского... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:39:00+03:00

2025-02-12T19:39:00+03:00

2025-02-12T19:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США рассчитывают на заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение материальной поддержки, заявил глава американского минфина Скотт Бессент."Президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что сделает всё возможное для завершения конфликта на Украине и намерен вести диалог с обеими сторонами. США привержены поддержке независимости Украины, и мы считаем важным, чтобы американский народ понимал, что именно мы делаем", — сказал Бессент во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.По его словам, у президента США есть чёткий план по завершению конфликта, и заключение экономического соглашения станет его важной частью."В обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине и её народу. Мы убеждены, что это станет сильным сигналом для российского руководства, подтверждающим обязательства США. Кроме того, это будет чётким посланием для американского народа: средства, направляемые на Украину, отражают наши общие ценности и стремление укрепить экономическое сотрудничество", — отметил он.

https://ria.ru/20250212/krym-1998875597.html

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сша, украина, в мире, киев, скотт бессент, владимир зеленский, министерство финансов сша