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В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
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19:39 12.02.2025 (обновлено: 19:58 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ssha-1998952509.html
В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной
В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной
США рассчитывают на заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение материальной поддержки, заявил глава американского... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:39:00+03:00
2025-02-12T19:58:00+03:00
сша
украина
в мире
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скотт бессент
владимир зеленский
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США рассчитывают на заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение материальной поддержки, заявил глава американского минфина Скотт Бессент."Президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что сделает всё возможное для завершения конфликта на Украине и намерен вести диалог с обеими сторонами. США привержены поддержке независимости Украины, и мы считаем важным, чтобы американский народ понимал, что именно мы делаем", — сказал Бессент во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.По его словам, у президента США есть чёткий план по завершению конфликта, и заключение экономического соглашения станет его важной частью."В обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине и её народу. Мы убеждены, что это станет сильным сигналом для российского руководства, подтверждающим обязательства США. Кроме того, это будет чётким посланием для американского народа: средства, направляемые на Украину, отражают наши общие ценности и стремление укрепить экономическое сотрудничество", — отметил он.
https://ria.ru/20250212/krym-1998875597.html
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сша, украина, в мире, киев, скотт бессент, владимир зеленский, министерство финансов сша
США, Украина, В мире, Киев, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Министерство финансов США
В Минфине США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной

Глава Минфина США Бессент: Америка надеется на заключение соглашения с Украиной

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США рассчитывают на заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение материальной поддержки, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
«
"Президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что сделает всё возможное для завершения конфликта на Украине и намерен вести диалог с обеими сторонами. США привержены поддержке независимости Украины, и мы считаем важным, чтобы американский народ понимал, что именно мы делаем", — сказал Бессент во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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По его словам, у президента США есть чёткий план по завершению конфликта, и заключение экономического соглашения станет его важной частью.
«
"В обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине и её народу. Мы убеждены, что это станет сильным сигналом для российского руководства, подтверждающим обязательства США. Кроме того, это будет чётким посланием для американского народа: средства, направляемые на Украину, отражают наши общие ценности и стремление укрепить экономическое сотрудничество", — отметил он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
США c 2023 года начали переговоры с Киевом о добыче металлов, пишут СМИ
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СШАУкраинаВ миреКиевСкотт БессентВладимир ЗеленскийМинистерство финансов США
 
 
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